Argentina goleó a Nigeria y se metió entre las ocho mejores

El equipo de Diego Placente venció al conjunto africano y se metió entre los ocho mejores equipos del torneo.

El seleccionado argentino dirigido por Diego Placente goleó a Nigeria 4-0 por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile y se metió entre los ocho mejores equipos del torneo.

Argentino comenzó el encuentro bien despierto como en los tres partidos de la fase de grupos. Tras una buena jugada por el sector derecho, le quedó un rebote a Gorosito en el sector derecho del área, el lateral de Boca tiró el centro atrás y Alejo Sarco la empujó para anotar el 1-0 a favor del equipo sudamericano.

Veinte minutos más tarde, Acuña recibió una infracción en el borde del área y Maher Carrizo un minunto más tarde lo cambió por gol para aumentar la ventaja en el marcador y poner el 2-0.

En el minuto 40, el seleccionado albiceleste se salvó de tener un penal en contra. El entrenador de Nigeria pidió la revisión del VAR y finalmente para Mariani no fue infracción y el equipo de Placente se salvo de tener una gran chance de gol en contra.

La segunda parte también la comenzó muy bien el equipo de Placente, ya que a los 53 minutos, Maher Carrizo anotó su segundo tanto de la tarde. Tras una buena recuperación en la mitad de cancha de Delgado, el jugador de Boca asistió en profundidad a la joya de Vélez que enfrentó al arquero y definió al primer palo para poner el 3-0.

Doce minutos más tarde, el equipo argentino sentenció las acciones con el gol de Silvetti. El jugador de Inter Miami hizo una gran jugada individual, se sacó de encima a su rival y remató de afuera del área para poner el 4-0.

Con este resultado Argentina se volvió a meter en cuartos de final de un Mundial Sub 20 luego de 14 años, la última vez en Colombia cuando cayó con Portugal por penales.

El próximo encuentro de los dirigidos por Diego Placente será el sábado a las 19:30 en el que se medirán ante México que viene de ganarle 4-1 a Chile.