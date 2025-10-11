Argentina a semifinales: el equipo de Placente eliminó a México en cuartos de final

El equipo de Diego Placente venció al "Tri" y se metió entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

La Selección Argentina Sub 20 venció 2-0 al seleccionado mexicano por los cuartos de final del Mundial de la categoría y se metió entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

A los 8 minutos, el equipo albiceleste abrió el marcador con una buena jugada individual de Alejo Sarco por el sector izquierdo, el delantero encaró y remató al arco pero el arquero Ochoa dejó el rebote al medio y apareció Maher Carrizo para rescatar el rebote y poner el 1-0 a favor del equipo de Placente.

Tras el gol, Argentina siguió presionando al conjunto mexicano y logró el error de la defensa centroamericana en más de una oportunidad pero no consiguió ampliar la diferencia en el marcador.

Al volver de los vestuarios, el equipo albiceleste consiguió anotar el segundo tanto de la noche. A los 55, Mateo Silvetti hizo una gran jugada personal por el carril central, dejó en el camino a los dos zagueros centrales, se enfrentó mano a mano a Ochoa y metió un derechazo cruzado fuerte para poner el 2-0.

Sobre el final el partido se picó por un cruce entre Silvetti y algunos jugadores mexicanos. A instancias del VAR, el árbitro del encuentro le sacó la segunda tarjeta amarilla a Diego Ochoa y México se quedó con uno menos.

En la última jugada del partido, Tahiel Jimenez le pegó un codazo en la nuca a Tobias Palacios y nuevamente a instancias del VAR, Jayed le sacó la roja directa al atacante mexicano y el equipo se quedó con dos jugadores menos.

Con este resultado Argentina vuelve a las semifinales de un Mundial Sub 20 después de 18 años cuando lo consiguió en Canadá 2007. El equipo de Diego Placente se medirá con Colombia el miércoles a partir de las 20 horas en busca de un lugar en la final.