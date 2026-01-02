Mínima de un dígito, tiempo fresco, muy ventoso e inestable: un combo de invierno en pleno verano

Después de un fin de año a puro sol y playa, enero comenzó con algunas inclemencias climáticas que persistirán durante las próximas horas en Mar del Plata y la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla por viento que rige para esta noche para General Pueyrredón, General Alvarado y la costa de Mar Chiquita: el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

De acuerdo al pronóstico del organismo, las inclemencias se extenderán al menos hasta la madrugada del sábado. Para mañana se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y tiempo fresco, muy ventoso e inestable. La temperatura oscilará entre los 9 y 20 grados.

El viento, regular a fuerte del sector sur, podría desatar ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora durante el día.