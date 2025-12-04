El Concejo aprobó el pedido para que la Nación ceda la Canchita de los Bomberos y convertir el predio en plaza pública

El Concejo Deliberante aprobó una comunicación en la que solicita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) la cesión definitiva y gratuita de las parcelas que conforman la histórica “Canchita de los Bomberos”, el predio ubicado entre Florisbelo Acosta, José Mármol, López de Gomara y Ricardo Gutiérrez. El objetivo es que la Municipalidad de General Pueyrredon pueda incorporarlo a su patrimonio y avanzar en la creación de una plaza pública abierta a todo el barrio, en un contexto donde el gobierno nacional busca el remate de dos de las manzanas involucradas.

Se trata de tres manzanas y una parcela adicional que aún pertenecen al Estado nacional y sobre las cuales el municipio actúa desde hace décadas únicamente como depositario en custodia. Ese rol le permite realizar tareas de mantenimiento, pero no intervenir con obras ni equipamientos permanentes, lo que ha limitado el desarrollo del predio como espacio verde.

La comunicación impulsada por la UCR apunta a revertir esa situación y darle al Ejecutivo local margen para intervenir en un sector que, según remarcan los fundamentos del proyecto, “carece de plazas públicas” y demanda espacios de recreación y esparcimiento. Para el Concejo, el traspaso sería clave para habilitar un proyecto integral: desde mejoras en infraestructura y accesibilidad hasta la instalación de áreas recreativas y equipamiento urbano.

El proyecto fue aprobado por el bloque autor y fue respaldado por la oposición representada por Unión por la Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense. Distinta fue la postura del Pro, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza, que se abstuvieron sin argumentar el motivo.

Vecinos ya se movilizaron en contra del remate impulsado por la Aabe.

Una historia de convenios inconclusos

La relación entre el predio y las distintas jurisdicciones del Estado arrastra más de 25 años. En 1998 se firmó un convenio que designó al municipio como depositario en custodia de tres fracciones, mientras que en 2009 la Provincia obtuvo el uso precario y gratuito de un conjunto de inmuebles que incluían estas manzanas. A su vez, en 2010 se aprobaron acuerdos para avanzar con mensuras y subdivisiones que nunca se concretaron en su totalidad, en el marco del plan por el cual se construyó el Museo MAR pero se frustró, ante el rechazo vecinal, la construcción de un plan de viviendas.

Ese entramado administrativo dejó a la Canchita de los Bomberos en un limbo: mantenida, cuidada, pero sin posibilidad de transformarse en un espacio público pleno. El nuevo pedido del Concejo intenta destrabar definitivamente esa situación.

Un reclamo que se acelera ante el posible remate

Aunque el proyecto no menciona los planes del gobierno nacional, la discusión se da en un contexto en el que la administración central evalúa subastar distintos bienes estatales sin uso. Entre los listados preliminares trascendidos en los últimos meses figuran dos de las manzanas de la Canchita de los Bomberos, que están en trámite para ser rematados por la Aabe.

Con la comunicación aprobada, el Concejo apunta a que el municipio se adelante a cualquier medida que implique la venta del predio y asegure su destino como espacio verde para el disfrute de la comunidad.

Tras la aprobación en Legislación y el aval del cuerpo deliberativo, la pelota queda ahora en manos de la Aabe y del Poder Ejecutivo Nacional, que deberán responder al pedido formal.