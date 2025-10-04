Allanaron una vivienda y secuestraron varias armas de fuego

Un allanamiento realizado este sábado en una vivienda del barrio Santa Rita permitió secuestrar varias armas de fuego, municiones y prendas vinculadas a una causa por amenazas. El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°4 y coordinado por la UFI N°15, a cargo del fiscal Paulo Cubas.

La investigación se inició tras la denuncia de un joven de 19 años que, el 28 de septiembre, fue amenazado de muerte por tres hombres armados en la zona de Mac Gaul entre Calabria y Sicilia. Personal de la Comisaría 16ª identificó el domicilio de uno de los sospechosos, lo que permitió concretar el procedimiento con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental y la Comisaría 11ª.

En la vivienda de avenida Vértiz al 7900 fueron identificados dos hombres de 31 y 28 años. Durante el registro se incautaron una pistola Bersa calibre 9 mm con cargadores y proyectiles, una escopeta Maverick calibre 12/70, una pistola calibre .22, una carabina Súper Batán, otra pistola Bersa con pedido de secuestro activo por robo agravado, además de municiones y ropa utilizada en el hecho investigado.

El fiscal Cubas dispuso la notificación del hombre de 31 años por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, y del de 28 por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento, sin adoptar medidas restrictivas de libertad.