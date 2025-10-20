Colapso mundial: cayeron Amazon, Fortnite, Facebook, Roblox, Chat GPT, Canva y Mercado Pago

El mismo panorama que ocurrió en 2020 se repite hoy con la interrupción global en su infraestructura de Amazon Web Services (AWS), lo que afectó el funcionamiento de ChatGPT, Fortnite, Perplexity, Alexa, Canva, Amazon Prime Video, Snapchat y Epic Games Store, entre otros servicios.

De acuerdo a los datos oficiales, la compañía reportó un aumento de errores y demoras en la región estadounidense US-EAST-1, aunque con el correr de las horas el problema se extendió a varias regiones del mundo, incluyendo Europa y América Latina.

“Estamos viendo tasas elevadas de error y latencias en múltiples servicios. Nuestros equipos técnicos están implementando rutas paralelas para acelerar la recuperación”, comunicó Amazon en su página oficial de estado de AWS.

Una caída que impactó en medio mundo

La falla afectó tanto a páginas web como a aplicaciones y videojuegos que dependen de la infraestructura de AWS. Usuarios de distintas plataformas reportaron errores de conexión y respuestas lentas, mientras servicios como Alexa dejaron de responder o arrojaron mensajes de error.

Las interrupciones también alcanzaron a Epic Games Store y Fortnite, cuyos desarrolladores confirmaron en X (ex Twitter) que la caída estaba vinculada a los servidores de Amazon. Asimismo, compañías de inteligencia artificial como OpenAI (responsable de ChatGPT) y Perplexity reconocieron que su funcionamiento se vio interrumpido por el incidente.

Otras plataformas populares, como Snapchat, Duolingo y Canva, también registraron dificultades de acceso, según reportes de usuarios en foros y redes sociales.