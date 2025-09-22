Entre lágrimas, Pampita reveló que recuperó los teléfonos con los recuerdos de Blanca

Este lunes por la mañana trascendió que Pampita había sufrido un importante robo en su casa de Barrio Parque, donde perdió dinero, joyas y objetos de valor. Sin embargo, lo que más la angustió fue la desaparición de un teléfono que contenía fotos y videos de su hija Blanca, fallecida en 2012.

“Sólo les pido a las personas que se llevaron las cosas: lo único de valor para mí son las fotos y videos de mi hija que están en unos teléfonos. Obviamente les ofrezco recompensa”, rogó Pampita horas después del hecho.

Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña junto a su hija Blanca.

Blanca, fruto de la relación de Pampita con Benjamín Vicuña, falleció en septiembre de 2012 a los seis años. Desde entonces, tanto la modelo como el actor han compartido públicamente el profundo dolor que significó su partida y la importancia que tienen para ellos los recuerdos de su hija, por lo que la pérdida de esos teléfonos significaba un golpe emocional irreparable.

Pampita se quebró al confirmar que recuperó los celulares con los recuerdos de Blanca

El pedido de la modelo y las oraciones de su familia dieron resultado: a las pocas horas pudo recuperar los dispositivos con los recuerdos de su hija. Gastón, uno de los hombres que los encontró, relató que su cuñado halló una caja tirada en una calle en el límite entre Lanús y Avellaneda mientras trabajaba y, al abrirla, descubrió los celulares. “Somos gente de trabajo y no queremos tener contacto con la policía”, explicó al confirmar que decidieron devolverlos.

“Dos personas de Avellaneda se comunicaron con Pampita y le devolvieron los cuatro teléfonos de la nena”, confirmaron en Los Profesionales de Siempre.

La propia Carolina Ardohain se quebró al contar que había recuperado los equipos, imposibles de copiar por la antigüedad. Entre lágrimas, relató en Rumis que había rezado todo el día para que los recuerdos volvieran a sus manos y que, para ella y sus hijos, esas imágenes son lo único que les queda de Blanca. “Puedo confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos... Ay, disculpen que estoy emocionada”, dijo conmovida.