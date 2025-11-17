Sabrina Rojas se sumó a la polémica que envuelve a Luciano Castro por el enorme tamaño de su propiedad

Sabrina Rojas sorprendió a la audiencia de Pasó en América (América TV) al expresar su descontento con Luciano Castro, quien supo ser su pareja y actualmente se ve envuelto en una gran polémica tras la compra de un terreno en Mar de Cobo sobre la línea de la playa con el objetivo de construir allí una vivienda de veraneo. El actor se hizo de dicha adquisición junto a su novia, Griselda Siciliani.

La conductora mencionó temas familiares de la vida cotidiana que afectan a los dos hijos que comparte junto a Castro y juzgó la decisión de construir una edificación semejante. Asimismo, dejó en evidencia una tensión que, según ella, viene desde hace tiempo.

La flamante pareja edificará una vivienda de casi siete metros de altura en la línea de playa.

Todo comenzó cuando Augusto Tartúfoli, compañero de Rojas en el programa, mencionó la reciente adquisición del actor en Mar de Cobo. Ante tal comentario, la modelo expresó su malestar: “¡Claro! Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”.

Siempre dice que está quebrado.

Como si fuera poco, detalló que ante la reiteración del pedido él respondió que se trataba de un bien de lujo y no disponía de dinero en ese momento para comprarlo. “Desde diciembre que le pido, y me dice: ‘Ese es un lujo. No tengo plata ahora’. Y hay plata. Ojalá llegue el aire”, reprochó Rojas con frustración.

La polémica detrás del fuerte reclamo

Luciano Castro y Griselda Siciliani compraron un terreno en Mar de Cobo sobre la línea de playa con el objetivo de construir allí una vivienda de veraneo, teniendo en cuenta que, por sus compromisos laborales, les es de utilidad contar con una vivienda cercana a Mar del Plata.

Luciano Castro y Griselda Siciliani se mostraron juntos caminando por Palermo (Crédito: RS Fotos).

El problema radicó en que la pareja presentó un pedido de excepción para su proyecto de construcción de una vivienda de 6.80 metros de alto en una zona en la que el alto promedio es de 5 metros. En las últimas horas, el Municipio presentó un comunicado en el que revela cuál es el estado del expediente del proyecto de los actores que se encuentra en tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante.

Este proyecto fue interpretado por Rojas como una muestra de prioridades desbalanceadas, especialmente en el contexto de las necesidades de sus hijos, Esperanza y Fausto.