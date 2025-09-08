Susana Giménez opinó sobre las elecciones bonaerenses: "El pueblo votó, ellos sabrán"

Mientras se retiraba de su lujosa residencia en Barrio Parque, Susana Giménez fue abordada por la prensa y, tal como ella misma intuía, le consultaron por los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso con amplia diferencia sobre La Libertad Avanza.

Con humor, la conductora anticipó lo que venía: “No empiecen con ‘¿qué pensás de…?’ ¡No!”, dijo entre risas al aceptar dialogar con el reducido grupo de periodistas presentes.

De manera estratégica, las primeras preguntas giraron en torno a su destino y a sus próximos proyectos. Sin embargo, la política terminó siendo inevitable. “¡Ya sabía! Yo de política no hablo. He hablado en otros momentos”, respondió Susana, marcando el límite de la charla.

"El pueblo votó, el pueblo sabrá", declaró respecto al resultado final a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Además, aseguró que para ella no resultó una sorpresa porque "Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos".

Por último, explicó que los 14 puntos de diferencia entre un entramado político y otro tampoco le significó ningún tipo de asombro por la existencia de distritos históricamente afines al oficialismo provincial, como el Partido de La Matanza. "Siempre fue peronista".