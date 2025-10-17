Seguirán detenidos los acusados de matar de tres disparos a un hombre tras una discusión familiar

En sintonía con el pedido formulado por la fiscal Romina Díaz, el Juzgado de Garantías N°2 convirtió en detención la aprehensión de los dos jóvenes acusado de matar a balazos a José Palma Collado (48) en el barrio Regional tras una discusión familiar.

La solicitud de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 se hizo luego de la decisión de Rodrigo Palma Guzmán (25) y Jonatan Marchionni (22) de no prestar declaración. Tal como adelantó 0223, los jóvenes estuvieron asesorados por abogados diferentes en su presentación: uno tuvo defensa oficial y el otro particular por tener intereses encontrados.

Los dos fueron detenidos a pocos metros del lugar.

A la esperar del informe final de autopsia, las fuentes consultadas por este medio permiten confirmar que la víctima recibió al menos tres disparos de armas de fuego en los miembros inferiores. Las heridas de Palma Collado, que generaron su muerte por un shock hemorrágico, presentaban orificios de entrada y salida, por lo que no pudo recuperarse plomo alguno para un hipotético cotejo.

Tal como se adelantó el miércoles, tras un llamado al 911 personal de la comisaría duodécima acudió a la zona de San Lorenzo al 7100 donde constató que el herido estaba tendido en la vía pública, inconsciente y ensangrentado. Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), tras practicar las maniobras de RCP se confirmó su deceso.

Seguirán alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Con el apoyo de personal del Comando, oficiales de la dependencia recabaron algunos datos en el lugar y lograron aprehender a Palma Guzmán –sobrino de la víctima- y Marchionni en la zona y secuestraron el VW Gol en el que se desplazaban durante el ataque.

Tras la resolución de la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos, ambos seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la investigación.