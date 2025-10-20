Días primaverales, ventosos y algunas lluvias: el pronóstico para esta semana en Mar del Plata

El informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional para la última semana completa de octubre.

La última semana completa de octubre, que incluye el domingo de elecciones nacionales legislativas, tendrá de todo en materia de clima en Mar del Plata.

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé los dos primeros días de la semana muy ventosos, que desde el sector norte, soplarán con ráfagas que el lunes pueden superar los 50 km/h y más de 40 km/h el martes. El cielo estará algo soleado y hoy se espera una máxima de 22 grados.

El martes la temperatura asciende a 25 grados, con un cielo algo soleado, pero por la noche se esperan probables tormentas: la inestabilidad continuará el miércoles y el SMN pronostica chaparrones a lo largo de toda la jornada.

El jueves mejoran las condiciones: el cielo estará mayormente nublado pero la máxima será de 26 grados. El viernes baja la temperatura, que apenas estará en 19 grados.

El sábado cambia el viento al sur y aumenta la velocidad, con ráfagas, por la mañana, que pueden alcanzar los 50 km/h.

El domingo, sigue el viento del sur y las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados. No se esperan precipitaciones.