Lluvias y ¿alerta meteorológico?: el pronóstico para este viernes en Mar del Plata

Todo indica que este viernes Mar del Plata estará pasado por agua, según indican los principales sitios webs del tiempo pero la duda saber si las precipitaciones serán intensas o moderadas.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla que este viernes rige sobre General Pueyrredon, la costa de Mar Chiquita y General Alvarado, un alerta amarillo por tormentas, que estará vigente a lo largo de la mañana.

Se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, por momentos de abundante caída de agua, algo de actividad eléctrica y la posibilidad de granizo. El viento puede tener ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Por la tarde y noche, el SMN prevé la continuidad de tormentas mientras que otras webs especializadas, sugieren lluvias, pero débiles sobre todo desde el mediodía y hasta las 14 horas, para luego ir en disminución y con leves chances de lluvias después de las 20.

El sábado por la madrugada, sigue la inestabilidad pero ya durante la mañana el viento del sur estará acompañado de una mejora el tiempo aunque con descenso de la temperatura.