El lunes empezó sin alertas pero con lluvias: cómo sigue el clima en Mar del Plata

El lunes empezó sin alertas pero con lluvias en Mar del Plata

Luego de un fin de semana que terminó con fuertes precipitaciones y alertas meteorológicas, el lunes quiere mejorar aunque la inestabilidad persiste, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el informe, el organismo prevé una mañana lluviosa, con probabilidades altas, del 40 al 70% y una temperatura que de los 12 iniciales, pasará más tarde a los 16 grados Celsius.

El viento del sector sur será intenso, con ráfagas que pueden alcanzar los 59 km/h.

Por la tarde abre el cielo pero seguirá mayormente nublado pero sin lluvias. El viento rotará del sur al suroeste y recién será calmo a la noche.

Según el pronóstico extendido del SMN; se espera que en la semana del Día de la Madre el clima mejore con máximas primaverales y sin avisos de lluvias.