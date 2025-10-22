Así será la tercer temporada de "Envidiosa"

La tercera temporada de “Envidiosa” está por llegar a Netflix con muchas sorpresas en estos nuevos capítulos en los cuales Vicky intentará cumplir sus sueños. En las últimas horas, el gigante del streaming lanzó el primer trailer de la última temporada.

“Vicky parece haber alcanzado todos sus sueños: una relación feliz y estable con Matías, y finalmente, su graduación como arquitecta. Sin embargo, sus deseos evolucionan y sus inseguridades comienzan a salir a la luz; ahora Vicky teme perder a Matías mientras debe enfrentarse a su nueva realidad”, cuenta la sinopsis de esta nueva entrega de la serie protagonizada por Griselda Siciliani.

Creada por Adrián Suar, la comedia hecha en Argentina regresa con la intención de continuar con el éxito alcanzado en las primeras dos entregas.

La primera temporada se estrenó en 2024, mientras que la segunda se posicionó a días de su estreno en el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay; y en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana.

Para esta temporada, que se estrenará en Netflix el 19 de noviembre, fueron convocadas varias figuras como: María Abadi, Agustín “Rada” Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola. Además de las participaciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

También continuarán los actores que estuvieron en las primeras temporadas: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.