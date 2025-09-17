"La One" se filmará en Mar del Plata y abrieron la convocatoria a extras

La serie sobre la vida de Moria Casán con producción de Netflix es un echo y será filmada en distintas locaciones y, según confirmaron representantes del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica), dos playas de Mar del Plata fueron elegidas para el rodaje de varias escenas.

Además, la productora About Entertainment abrió una convocatoria para seleccionar extras, tanto para actores como para bailarines. De acuerdo a la publicación, buscan personas de pelo largo, sin tatuajes, que acepten estar en malla, hombres con bigote y patillas, y bailarines y bailarinas de entre 25 y 60 años. Para quienes estén interesados en postularse a la convocatoria, el mail disponible es mlocastingextras@gmail.com.

El rodaje se realizará entre diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026. Las locaciones marplatenses que formarán parte de la serie son Playa Chica, donde funcionó el boliche Gaysoline, y la ex Playa Franca, primera playa nudista en los años '90 que inauguraba con el tradicional corte de corpiños.

La productora About Entertainment, liderada por Armando Bo, Mercedes Reinke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg, será la encargada de la realización de la serie basada en la camaleónica vida de la icónica artista argentina.

Las actrices Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione , serán las actrices a cargo de darle vida a "La One" tres etapas distintas de su vida.