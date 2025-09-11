Le robaron a un adolescente y descartaron un revólver mientras huían de la Policía: uno es menor de edad

Un joven de 19 años y un adolescente de 17 fueron detenidos este jueves durante una espectacular persecución, tras ser acusados de cometer un intento de robo armado en la zona de Catamarca y Quintana. La víctima fue un joven de 17 años.

De acuerdo a lo informado por la Policía, personal de Prefectura Naval Argentina y de la Patrulla Municipal inició una persecución luego de que los sospechosos escaparan en una moto Honda 110cc.

Durante la huida, uno de ellos descartó un revólver calibre 22 sin numeración, que fue secuestrado junto al vehículo. Finalmente, ambos fueron interceptados en Almafuerte e Independencia e intentaron escapar a pie, pero fueron reducidos.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 3, a cargo del Dr. Walter Martínez Sotto, dispuso la notificación de formación de causa para el menor y su traslado al Centro de Aprehensión. En tanto, el mayor de edad fue imputado por tentativa de robo calificado y trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.