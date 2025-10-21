Arden los mercados: el dólar blue saltó $40 y los financieros rozan los $1.600

El dólar oficial cerró casi en el techo de la banda y el Banco Central (BCRA) tuvo que intervenir para contener la presión cambiaria. En los días previos a las elecciones legislativas generales, la demanda de divisas sigue firme y pese a los anuncios, el Gobierno no puede contener la escalada.

El dólar mayorista, que es la referencia en el mercado, trepó $15,50 (+1,1%) a $1.490,50 respecto a la rueda de ayer. De esta manera, el tipo de cambio terminó a solo 60 centavos del techo de la banda cambiaria, que este martes es de $1.491,1.

En el Banco Nación, el dólar minorista se vendió a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta, una suba de $20 contra el cierre de la rueda pasada. Por su parte, el dólar minorista promedio se vende a $1.513,04, de acuerdo al relevamiento diario que realiza el Banco Central.

El dólar se acerca a los $1.600.

En la misma línea, otro que se recalentó en la previa de las elecciones fue el dólar blue: cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 3,7%. El billete paralelo subió $40 (+2,7%) y quebró su récord nominal del pasado 19 de septiembre.

El dólar MEP cotiza a $1.576,24 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,8%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.600,37 y la brecha con el dólar oficial es del 7,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.578,90.