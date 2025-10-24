Salió de Boca, fue campeón con River, jugó un mundial y dio una dolorosa confesión: "No tengo rodillas"

Es uno de los íconos del fútbol de los 90. Además, su nombre tomó mucha repercusión cuando decidió irse a River tras haber surgido y debutado en Boca. Jugador fetiche de Daniel Passarella, jugó el Mundial de Francia 1998 con la Selección Argentina y hoy, alejado del fútbol, contó cómo ve al "millonario" y cómo es vivir con un dolor crónico.

Agarró la gran época de River de los '90 donde arrasaba en el ámbito local, ganó la Supercopa 1997 y fue convocado por Passarella al Mundial de Francia, donde jugó ante Croacia en la fase de grupos y en los octavos de final ante Inglaterra.

En una entrevista con "La Página Millonaria", reconoció que “No juego más. No puedo. No tengo rodillas. No tengo… es todo hueso con hueso, prácticamente. No tengo cartílago, es muy doloroso”, lo que descartó la posibilidad de que pueda volver a ponerse los cortos en un partido de leyendas de River. Y reforzó: “Sinceramente, de pedo camino. En serio, camino con mucho dolor. Habrá que pensar en un futuro no muy lejano, que viste que ahora la ciencia puede hacer un cambio y poner una rodilla nueva. Bueno, ahí, vemos”.

Noticia por irse de Boca a River, contó cómo se dio todo. "Podría decirse que me escapé de Boca para jugar en River. Yo ahí no me iba a quedar y surgió esta posibilidad, obviamente asesorado. No era un paso fácil de dar. Mascardi me quería comprar y Menotti me había recomendado a Passarella, así sucedió. Fui a una renuón en un bar, estaba sentado esperando cuando llegó un auto alemán de dos puertas. Pensé si me escondía o lo afrontaba. Estoy hablando de Daniel Passarella. Me dijo que era el jugador que necesitaba, que si me animaba a jugar en River. Mi respuesta fue ‘¿cuándo empiezo?’“, recordó.

En cuanto a la actualidad, analizó el presente del "millonario" y la gestión de Marcelo Gallardo. “Tal vez falló o no le han rendido los refuerzos como él esperaba, más allá de que alguno anduvo bien, y tuvo que recurrir a otras cosas. Ahí es donde él a lo mejor necesita un grupo de gente de su confianza que le haga el scouting de ver bien a los jugadores antes de que lleguen a River. Porque no es fácil venir acá. Pero es el mejor para atravesar este momento y no hay nadie mejor que él para revertir esta situación”.



