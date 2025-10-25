Cuenta DNI de octubre: un descuento especial en un supermercado de Mar del Plata este sábado

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, concentra sus beneficios más potentes para el cierre de la semana y lanza para este sábado una promoción imperdible.

Dos de las cadenas más importantes del país activan el 20% de descuento sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Te mostramos la guía para la compra grande del fin de semana y en qué cadenas podés aprovechar esta promoción ilimitada.

La implementación de este nuevo beneficio permite a los usuarios de su aplicación Cuenta DNI obtener un reintegro del 20% en las compras realizadas en las sucursales de la cadena de supermercados Toledo.

Esta promoción está activa todos los miércoles, sábados y domingos, y se aplica sin límite de reintegro. Funciona de manera instantánea, facilitando así el ahorro a los clientes que utilizan esta modalidad de pago digital.