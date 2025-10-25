Cuenta DNI de octubre: un descuento especial en un supermercado de Mar del Plata este sábado
Todos los beneficios de la billetera virtual del Banco Provincia para usar este fin de semana.
La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, concentra sus beneficios más potentes para el cierre de la semana y lanza para este sábado una promoción imperdible.
Dos de las cadenas más importantes del país activan el 20% de descuento sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Te mostramos la guía para la compra grande del fin de semana y en qué cadenas podés aprovechar esta promoción ilimitada.
La implementación de este nuevo beneficio permite a los usuarios de su aplicación Cuenta DNI obtener un reintegro del 20% en las compras realizadas en las sucursales de la cadena de supermercados Toledo.
Esta promoción está activa todos los miércoles, sábados y domingos, y se aplica sin límite de reintegro. Funciona de manera instantánea, facilitando así el ahorro a los clientes que utilizan esta modalidad de pago digital.
- El descuento se efectúa al instante al momento del pago en la sucursal.
- La promoción es válida únicamente para compradores que tengan dinero en la cuenta asociada a Cuenta DNI.
- No se puede obtener el descuento si se utiliza el código QR de Mercado Pago ni otras billeteras digitales.
