Neme empieza a jugar su partido, los libertarios entran al gobierno y Provincia avanza en Mogotes

Neme sale a la cancha con agenda propia mientras comienzan a aflorar las internas

La coincidencia pasó por la cabeza de Agustín Neme cuando, en la madrugada del miércoles, recibió un mensaje que lo alertaba sobre un incendio en un geriátrico con consecuencias fatales. En su primera semana de gobierno, Guillermo Montenegro debió enfrentar uno de los incendios más feroces de la historia de Mar del Plata, el de Torres y Liva. Seis años después, al flamante intendente le tocó atravesar uno de los siniestros con peor saldo en cuanto a vidas perdidas, con el fallecimiento de tres ancianas.

Tres días antes, Neme había dado su primera gran señal pública de que la oportunidad de ocupar la Intendencia no la dejará pasar sin intentar construir un camino propio, en lo que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a la interna. En el Mercado Comunitario Central se reunió con unos 100 vecinalistas y fomentistas, a quienes escuchó y les transmitió su idea de trabajar de manera conjunta.

El mensaje cayó muy bien entre los asistentes, que buscan reconstruir un canal de diálogo con el Ejecutivo, prácticamente roto en los últimos años, en un contexto en el que los recursos que el Municipio destina a las entidades de fomento se encuentran marcadamente retrasados frente a las tareas de mantenimiento que estas organizaciones llevan adelante en el territorio.

De la reunión participaron dirigentes de las más diversas extracciones políticas, desde pultistas, peronistas de distintos sectores y hasta radicales, en una imagen impensada hasta hace apenas algunos días.

Más allá del episodio del incendio, la primera semana de Neme como intendente también dejó un triunfo que pocos se animaban a pronosticar cuando, a mediados de noviembre, se reabrió la paritaria municipal. El acuerdo con los trabajadores municipales y los guardavidas traza una hoja de ruta sin tensiones con los empleados estatales al menos hasta comienzos de 2027, un compromiso que abre interrogantes sobre la capacidad de sostenerlo en caso de que la economía argentina atraviese un nuevo sacudón inflacionario o devaluatorio.

Ni el acuerdo paritario ni la reunión con vecinalistas fueron difundidos por el Municipio. También fue escasa la aparición de Neme en las comunicaciones oficiales durante estos días. Sin levantar demasiadas olas, en el entorno del intendente no desmienten las tensiones internas por los intentos de limitar su accionar y su exposición pública, en una estrategia que se atribuye a la ya conocida “mesa chica” de Montenegro.

“Acá gobernamos nosotros” es una frase que se asignó a un destacado referente del montenegrismo. Nadie lo confirma en on, pero las versiones admitidas en off hablan de un episodio que casi termina en una escena de pugilismo entre dos de los hombres de mayor confianza de Neme y Montenegro.

Igualmente también hubo margen para un gesto de Neme, recordando que la demarcación central seguirá siendo ante el gobierno bonaerense: el viernes asistió al lanzamiento del Operativo Sol en Santa Clara, donde se retiró en medio del discurso de Kicillof, en el momento en que el gobernador enfatizaba sus críticas hacia la gestión económica de Milei, lo que quedó expuesto en la transmisión oficial. Desde el Municipio bajaron la espuma y aseguraron que la salida anticipada fue por la reunión agenda con el embajador de Indonesia.

Empiezan a aflorar tensiones internas en el Pro por los roles dentro del gobierno.

Los libertarios suman el segundo puesto clave

Durante largo tiempo se habló que el acuerdo entre Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio, que habilitó la lista en común entre el PRO y La Libertad Avanza, contemplaba tres espacios clave para los libertarios dentro del esquema de poder municipal. El tiempo, al menos hasta ahora, no hizo más que confirmarlo.

El primero se concretó el 9 de diciembre, con el nombramiento de Emiliano Recalt como presidente del Concejo Deliberante. El segundo llegó el 18 de diciembre, cuando se formalizó la designación de Tomás Amato al frente de OSSE. Resta aún el broche de oro: la presidencia del EMTURyC, un área estratégica no solo por la centralidad del turismo en la agenda marplatense, sino también por el manejo de uno de los presupuestos más relevantes del Municipio. ¿El lugar será para Diego Juárez, actual titular de la Unidad Turística Chapadmalal? Las versiones indican que sí, aunque la designación quedaría para después del verano.

“Tomy” Amato es ingeniero graduado en la UTN y cuenta con antecedentes en Osse, donde cumplió funciones entre 2020 y 2022, cuando Crear -el partido vecinalista de Carrancio- tenía influencia en la empresa a través de la vicepresidencia de Fernando Navarra. Hasta ahora estaba a cargo de la delegación Puerto del PAMI y da ahora un salto hacia un espacio de máxima trascendencia, en una empresa emblema de la Mar del Plata que reivindica el rol de lo público.

Precisamente, muchos actores del denominado “círculo rojo” posan la mirada sobre lo que será la gestión libertaria en Osse, una empresa que contrasta con una de las definiciones centrales de La Libertad Avanza, que sostiene que no deben existir empresas públicas y que esas funciones deben ser delegadas al sector privado. “En estos dos años nadie de La Libertad Avanza planteó que Osse no deba seguir siendo pública”, matizan desde el Palacio Municipal, al recordar el rol que los libertarios desempeñaron en el Concejo Deliberante, donde los ediles actúan como accionistas de la empresa.

Tampoco pasa inadvertido que, al igual que ocurrió en el Concejo, el control libertario no será absoluto. Mientras que un dirigente del Gen, Franco Luchina, fue designado como secretario del Concejo Deliberante, la radical Cristina Coria mantendrá su cargo de vicepresidenta de Osse.

El libertario Tomás Amato, nuevo presidente de Osse.

La administración de Punta Mogotes avanza con el diseño del nuevo complejo

El conflicto judicial por la jurisdicción sobre el complejo de Punta Mogotes no detiene a sus actuales autoridades. El administrador general, Fernando Maraude, dio un paso clave para la realización del concurso de ideas que fue objetado en sede judicial por el gobierno municipal.

Aclarado que la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 únicamente obligó a la Administración de Punta Mogotes a notificar a los potenciales interesados en los balnearios sobre la existencia del litigio, la entidad firmó en los últimos días un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Producción bonaerense para concretar el concurso de ideas.

“Hace dos años desarrollamos un master plan para Punta Mogotes, volcando las ideas que tenemos para la renovación de todo el complejo de balnearios, con intervenciones en el sector público y no solo en los balnearios. Es la continuidad del proyecto que venimos desarrollando: el master plan es un anteproyecto y ahora convocamos a distintos estudios de arquitectos para que aporten ideas y, con ese trabajo, realizar entre junio y julio el llamado a licitación del complejo de balnearios”, detalló Maraude en una entrevista con Extra 102.1.

Mogotes sigue firme con su plan para concesionar los balnearios.

En otro plano, Maraude reconoció que la temporada 2027 podría llegar sin que esté concluido todo el proceso de adjudicación, por lo que “posiblemente” se otorguen prórrogas a las actuales concesiones.

“La mirada nuestra está puesta en hacer la licitación y la renovación de los balnearios y del sector público, pero el municipio, judicializando, está poniendo trabas. Nosotros seguimos avanzando. El exintendente hablaba de la ciudad del sí, pero el municipio judicializando está poniendo trabas”, cuestionó Maraude sobre el accionar del gobierno local del Pro.