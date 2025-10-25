Escándalo en Gloria de la Peregrina: denuncia que lo amenazaron de muerte por exponer una fumigación

El vecino presentó la denuncia ante la Justicia por una amenaza de muerte.

Un vecino del barrio la Gloria de la Peregrina denunció ante la Justicia haber sido amenazado de muerte por un productor luego de exponer el peligro de sus fumigaciones.

Se trata de un integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos que recibió las amenazas de parte de un productor que había sido denunciado en enero del 2024 por fumigar frente a su domicilio y al de otras viviendas, lo que provocó la apertura de una investigación penal con medidas preventivas y notificación del delito.

El hecho no es nuevo sino que, previamente, el acusado había sido puesto en conocimiento (en dos ocasiones) que no podía fumigar y que si reiteraba la acción iba a ser denunciado.

La situación se dio el pasado 17 de octubre cerca de las 19 cuando el hombre iba caminando hacia el supermercado del barrio cuando fue abordado por el agresor que lo insultó y amenazó con una mano en el cuello, diciéndole que si volvía a denunciarlo lo iba a matar.

Ante la situación, se realizó la denuncia en la Comisaría 14 de Sierras de los Padres y se inició una causa penal. Se dictó una perimetral de 300 metros de no acercamiento a la víctima y a su compañera.

Además, desde la Asamblea recordaron que el vecino es amparista en la medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la disputa por las fumigaciones en diferentes campos de General Pueyrredon.