Atención conductores: tránsito cortado en el centro por un árbol que cayó sobre un auto

El vehículo Gol Trend fue aplastado por un árbol en el centro de Mar del Plata.

El tránsito se vio interrumpido en la zona del centro de Mar del Plata por un árbol de importante tamaño que cayó sobre un auto estacionado e impidió la circulación por la calle de par en par.

El hecho se registró esta tarde en Almirante Brown al 1700, entre Las Heras y Sarmiento, y es una clara consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron la ciudad durante casi todo el lunes.

El árbol cayó sobre al capot del vehículo y aguardan por la presencia de Defensa Civil para removerlo.

Además, diferentes vecinos denunciaron a 0223 por una numerosa cantidad de calles anegadas. Es que a pesar de que no fue un tormenta, la caída de agua por momentos intensa no paró un segundo, al menos desde las primeras horas de la jornada hasta las 17.

Sin embargo, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de lluvias para esta noche son bajas y no se esperan más precipitaciones para el martes, en el que la máxima será de 20° y la mínima de 13°, con el cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

Al mismo tiempo, el viento será leve y correrá a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) del sector noroeste.