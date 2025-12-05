Alerta naranja: el Concejo aprobó suspender competencias deportivas al aire libre para evitar riesgos

El Concejo Deliberante dio luz verde a una norma que obliga a suspender la competencia o práctica deportiva en espacios abiertos cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emita una alerta naranja o superior. El objetivo central es fijar un criterio único para prevenir riesgos y evitar decisiones improvisadas.

El proyecto, impulsado por el concejal Guillermo Volponi (Pro), establece que toda competencia deportiva que se desarrolle a cielo abierto deberá suspenderse automáticamente cuando el SMN declare una alerta naranja o roja para la ciudad.

La normativa incluye toda actividad deportiva, torneo, competencia y/o práctica, oficial o amistosa organizada por asociaciones, federaciones, uniones o ligas en espacio abiertas. En tanto, quedan exentas las competencias oficiales organizadas por las entidades rectoras de cada disciplina deportiva de carácter regional, nacional o internacional.

Las alertas son cada más usuales y el Concejo Deliberante ahora busca unificar criterios.

De este modo, la medida no alcanzará encuentros organizados, entre otras, por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Unión Argentina de Rugby (UAR) o la Confederación Argentina de Hockey (CAH), en una aclaración que fue incluida durante el debate en las comisiones del Concejo Deliberante.

La suspensión será automática desde el momento en que el SMN lo comunique oficialmente mediante sus canales habituales: web oficial, redes institucionales, medios de prensa y/o comunicación directa a los clubes, y se mantendrá mientras se encuentre vigente la alerta.

En la ordenanza se incluyen las sanciones correspondientes para quienes la infrinjan, lo que incluye multas económicas, clausura preventiva o temporaria del predio donde se desarrolle la actividad y hasta la inhabilitación temporal para organizar este tipo de eventos.

La ordenanza fue impulsada por Guillermo Volponi, extitular del Emder.

Una medida con eje en la prevención

La medida surge de una realidad que se repite cada fin de semana: miles de chicos, adolescentes y adultos participan en eventos deportivos distribuidos por todo el partido de General Pueyrredon. En ese escenario, y ante un marco normativo hasta ahora difuso, la decisión de continuar o suspender quedaba en manos de clubes, árbitros, organizadores o incluso de las familias. Esa dispersión generaba fallos contradictorios, demoras y, sobre todo, exposición innecesaria a riesgos meteorológicos en días con tormentas, vientos fuertes o actividad eléctrica.

Durante el debate, Volponi recordó antecedentes que pusieron en evidencia esa falta de reglas claras. Para el concejal, la ordenanza fija un parámetro objetivo que quita margen a la improvisación y protege especialmente a los sectores más vulnerables del deporte amateur.

La competencia quedará automáticamente suspendida ante un alerta naranja o roja.

La ordenanza fue sancionada por unanimidad, aunque el bloque de Acción Marplatense se abstuvo. El concejal Horacio Taccone -a su vez presidente de Once Unidos- destacó que la medida ordena un criterio que hasta ahora dependía exclusivamente de decisiones individuales, aunque sugirió la posibilidad que también se extienda a actividades en espacios cerrados. En otro orden, consideró que son decisiones de las familias enviar o no a sus hijos.

Con la ordenanza ya aprobada, la ciudad incorpora un mecanismo preventivo claro: ante una alerta naranja o superior, la prioridad será la seguridad. La suspensión dejará de ser una decisión aislada para convertirse en una política pública sostenida en criterios técnicos y en un principio básico de cuidado comunitario.