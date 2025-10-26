Dónde voto: consultá el padrón electoral

El biombo: el nuevo instrumento que se usa en estas elecciones con boletas única. Foto: 0223

Si este domingo 26 de octubre de elecciones legislativas aún no consultaste el lugar donde votas, no te preocupes, porque en pocos segundos podrás conocer los detalles del lugar de votación, la dirección exacta, el número de mesa y el orden dentro del registro.

Los ciudadanos habilitados para sufragar pueden acceder al portal oficial www.padron.gob.ar, donde deberán completar cuatro datos básicos: número de DNI, género, distrito electoral y un código de validación. Una vez ingresada la información, el sistema arroja los detalles del lugar de votación, la dirección exacta, el número de mesa y el orden dentro del registro.

El procedimiento es gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. En caso de detectar errores u omisiones, ahora es tarde: los electores tuvieron tiempo hasta el 26 de septiembre para solicitar la corrección ante la CNE, según se informó hace varias semanas de manera oficial.

El padrón definitivo fue publicado el 16 de septiembre, en cumplimiento del cronograma electoral establecido por la Justicia Nacional Electoral, y desde entonces permanece disponible para consulta permanente hasta el día de los comicios.

Qué se vota en las Elecciones 2025

Los argentinos elegirán este domingo 26 de octubre a 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales que renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso.

En el Senado, se votará en ocho distritos electorales: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Cada una de estas provincias elegirá tres senadores, dos por la mayoría y uno por la primera minoría.

En la Cámara de Diputados, se renovarán 127 bancas distribuidas en todo el país. La provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor representación, con 35 escaños en juego. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 13, Córdoba y Santa Fe con 9, y Mendoza con 5. Además, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza tendrán elecciones provinciales simultáneas con los comicios nacionales.