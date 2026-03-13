Desesperada medida: se prendió fuego para reclamar una deuda en su trabajo y lo internaron con quemaduras graves

Se prendió fuego para reclamar una deuda frente a su trabajo y quedó internado.

Un trabajador de 36 años que se desempeñaba como personal de seguridad en una empresa de Rosario se roció con combustible y se prendió fuego para reclamar dinero que le adeudaban. El hombre terminó internado con graves quemaduras en el cuerpo. Tres de los policías que intervinieron en el operativo para reducirlo también sufrieron lesiones leves.

Según la información que obtuvieron las autoridades, cerca del mediodía del viernes se activó un pulsador de alarma en la empresa y cuando llegaron los primeros móviles los empleados comunicaron que un hombre se había atrincherado en la garita de seguridad.

El trabajador tenía un bidón de combustible y un encendedor. Estaba alterado y manifestaba que solo quería cobrar el dinero que le adeudaban desde hacía meses por tareas que había prestado allí.

Antes de que el personal policial intertara mediar en la situación para que el hombre baje la guardia, llegaron los Bomberos y una ambulancia. Sin embargo, no lograron convencerlo y se prendió fuego.

Rápidamente el personal logró sofocar las llamas con extintores de polvo químico. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento del traslado presentaba signos vitales.