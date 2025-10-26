Triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional: obtiene más del 40% de los votos

Con el 92,3% de las mesas escrutadas, la Dirección Nacional Electoral anunció pasadas las 21.20 los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 y confirmó un triunfo de La Libertad Avanza con el 40,82% de los votos contra el 24,50% de Fuerza Patria.

Tras imponerse en el balotaje presidencial de 2023 con el 55,69%, después de dos años de gestión perdió un 15 puntos de apoyo, aunque por el escándalo que se desató durante la campaña con José Luis Espert, vinculado a un empresario narco, se esperaba que la caída fuera mayor.

Lejos de lo que se esperaba, el oficialismo se impuso en 16 provincias: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Por su parte, el peronismo terminó primero en las provincias de Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán. A nivel nacional, contando el sello de los partidos aliados, ronda el 31%.

Con estos resultados, el peronismo logró renovar 31 de las 46 bancas que estaban en juego. Asimismo, con el PRO absorbido por LLA, el partido violeta sumará 64 legisladores desde el 10 de diciembre. En tercer lugar se impone la fuerza Provincias Unidas que cosechó el 5% y sumará 5 representantes en el Congreso.

Así, el Gobierno obtiene una dosis de oxígeno y tendrá mayor respaldo parlamentario de cara a la segunda etapa del mandato para realizar las reformas que impulsa.