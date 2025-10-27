Durísimo fallo contra Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn acaricia las semifinales

Así se fue Comesaña de la cancha en Jujuy en el entretiempo. No salió al segundo y su informe fue letal.

No lo perdonó. El Tribunal de Disciplina de AFA toma como "palabra santa" los informes de los árbitros y, salvo que haya alguna prueba contundente que lo que dijeron no fue de esa manera, se aferra a lo dicho por sus jueces para emitir las sanciones. Y así hizo con el partido de ida de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional que Lucas Comesaña suspendió en el entretiempo con Gimnasia de Jujuy venciendo 1 a 0 a Deportivo Madryn por supuestas amenazas de dirigentes locales en el vestuario y emitió el fallo que le da el encuentro por ganado a los sureños por 3 a 0, prácticamente definiendo la serie.

La decisión se tomó luego de analizar el informe presentado por Comesaña y los descargos de ambas instituciones. En su resolución, el Tribunal aplicó al club jujeño una multa de 2.500 entradas (v.e) y confirmó la pérdida del partido, tal como establece el artículo 15.1 del Código Disciplinario.

Además, citó a declarar al presidente Walter Morales y al secretario Leandro Meyer por su presunta participación en los hechos denunciados. Con esta determinación, Deportivo Madryn se encamina con una ventaja significativa hacia el partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo 2 de noviembre a las 16 en el estadio Abel Sastre.

El fallo descartó la posibilidad de reanudar el encuentro, como había solicitado Gimnasia en su descargo, ofreciendo incluso hacerse cargo de los gastos de su rival. Desde el “Lobo” alegaban que los hechos habían sido malinterpretados y pedían completar los 45 minutos restantes, pero la AFA rechazó el pedido y confirmó la sanción. “Fue un momento muy tenso, algo que no debería pasar nunca en el fútbol”, declaró Comesaña en su testimonio, reafirmando que no existían condiciones de seguridad para continuar el juego.

El episodio ocurrió el pasado 19 de octubre en el estadio “23 de Agosto”, cuando Gimnasia ganaba 1-0 al término del primer tiempo. Según el árbitro, durante el descanso recibió amenazas de dirigentes locales, lo que lo llevó a suspender el partido. Con el 3-0 reglamentario en contra, Gimnasia de Jujuy quedó al borde de la eliminación y deberá ganar por cuatro goles de diferencia en la revancha si pretende avanzar a semifinales, ya que Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por mejor posición en la tabla.

