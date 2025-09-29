La barra se metió a sacarle la camiseta a los jugadores, se plantaron y terminaron a las piñas

No se puede creer. Deportivo Maipú de Mendoza perdió como local 2 a 1 ante Colegiales en un partido que podía definir su ingreso al Reducido de la Primera Nacional y era su última vez como local en fase regular. Cuando terminó, la barra se metió a quedarse con la ropa de los jugadores y algunos se negaron, los hinchas los agredieron y los futbolistas respondieron.

El equipo "cruzado" es dirigido por el marplatense Alexis Matteo y está haciendo una muy buena campaña. "Piki" lo llevó a pelear por el Reducido y tiene muchas chances de lograrlo en la última jornada. Sin embargo, a los "barras", la parte deportiva mucho no le importa y ellos estaban preocupados únicamente por su botín.

Entonces, antes del cierre del juego, rompieron el alambrado de atrás de uno de los arcos y cuando pitaron el final, comenzaron a entrar algunos. Al primero que encontraron fue al arquero Ignacio Pietrobono, quien sorprendido, se negó a sacarse la ropa y fue ayudado por personal de seguridad. Los hinchas no se quedaron de brazos cruzados y quisieron forzar la situación, y ahí el resto del equipo lo vio y fue al rescate de su compañero.

En ese momento, ingresaron más y ante la negativa de los futbolistas, los quisieron "desnudar" a la fuerza y los jugadores se plantaron y respondieron con golpes. En el video se puede ver a un barra caer al piso y luego con sangre en la cara.

El resto del estadio despidió con aplausos a los jugadores y reprobó el accionar de los hinchas más caracterizados que hicieron vivir un momento de tensión y que se viralizó en todo el país.

