Triunfo de La Libertad Avanza en Mar del Plata: Santilli se impone por 18 puntos

En sintonía con la buena elección provincial, La Libertad Avanza volvió a ratificar su fuerte inserción en el electorado de General Pueyrredon y obtiene un contundente triunfo frente a Fuerza Patria, de acuerdo a los primeros datos oficiales informados por la Dirección Nacional Electoral.

Con el 89% de las urnas escrutadas, la boleta libertaria liderada por Diego Santilli obtiene el 49,17% de los votos, frente al 31,06% de la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana. El Frente de Izquierda de Nicolás del Caño se ubica tercero, con el 4,99%.

Los datos replican el triunfo obtenido por La Libertad Avanza en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre, cuando la boleta de concejales liderada por Fernando Muro logró el 38,14% frente al 20,44% de Mariana Cuesta (Fuerza Patria) y el 19,20% de Gustavo Pulti (Acción Marplatense), diferencia que fue aún mayor en la categoría seccional, con el 52,1% de Guillermo Montenegro, frente al 36,86% de Fernanda Raverta.

