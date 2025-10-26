Triunfo de La Libertad Avanza en Mar del Plata: Santilli se impone por 18 puntos
Los primeros datos oficiales ratifican el predominio libertario sobre el electorado de General Pueyrredon.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En sintonía con la buena elección provincial, La Libertad Avanza volvió a ratificar su fuerte inserción en el electorado de General Pueyrredon y obtiene un contundente triunfo frente a Fuerza Patria, de acuerdo a los primeros datos oficiales informados por la Dirección Nacional Electoral.
Con el 89% de las urnas escrutadas, la boleta libertaria liderada por Diego Santilli obtiene el 49,17% de los votos, frente al 31,06% de la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana. El Frente de Izquierda de Nicolás del Caño se ubica tercero, con el 4,99%.
Los datos replican el triunfo obtenido por La Libertad Avanza en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre, cuando la boleta de concejales liderada por Fernando Muro logró el 38,14% frente al 20,44% de Mariana Cuesta (Fuerza Patria) y el 19,20% de Gustavo Pulti (Acción Marplatense), diferencia que fue aún mayor en la categoría seccional, con el 52,1% de Guillermo Montenegro, frente al 36,86% de Fernanda Raverta.
Nota en desarrollo.
