Descubren restos de un perezoso gigante de más de 8.000 años

El paleontólogo Diego Gambetta junto a la pieza hallada en la zona de Punta Médanos.

En la zona costera de Punta Médanos, situada en el sector sur del partido de La Costa, especialistas en paleontología hallaron restos de un “Megatherium”, popularmente conocido como perezoso gigante. Encontrar este tipo de piezas es habitual en la costa atlántica bonaerense, pero en este caso el fémur hallado está casi completo.

“Caminando di con el material, que estaba semi cubierto de arena, y tuve que descubrirlo con mi pincel”, explicó el director del museo de la localidad de Mar de Ajó, Diego Gambetta, al respecto de una recorrida de observación que realizó por la costa.

Los “Megatherium” habitaron la actual región bonaerense hace 8.000 años.

El descubrimiento aportará nueva información sobre la fauna extinta pampeana ya que es un fósil correspondiente a un ejemplar que habitó la región hace más de 8.000 años.

El fémur será analizado por especialistas del Conicet, el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) y el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), con el fin de determinar su clasificación taxonómica y su fechado absoluto.

El fémur hallado en Punta Médanos comparado con un fibrón.

“El hallazgo nos permite seguir obteniendo datos sobre la fauna extinta pampeana y los ambientes que existieron en el pasado”, destacó el paleontólogo.

Gambetta desarrolla constantes tareas de relevamiento, rescate y preservación de restos fósiles en distintas zonas del distrito, consolidando al citado museo como un espacio de referencia científica y de puesta en valor del patrimonio natural costero.