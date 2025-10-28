Conflicto en la cadena de hipermercados Makro: "Basta de explotar a los trabajadores"
El gremio que representa a los empleados jerárquicos del comercio volvió a apuntar contra la cadena Makro por salarios desactualizados y prácticas laborales que consideran persecutorias. Exigen respuestas a Cencosud, actual operador del hipermercado.
Un nuevo capítulo se abre en largo conflicto entre el gremio de los trabajadores jerárquicos de comercio y la cadena de hipermercados Makro, que opera en Mar del Plata y distintos puntos del país.
Los reclamos contra la reconocida cadena no son nuevos y se acentuaron en los últimos meses desde que la cadena Cencosud se hizo cargo de la operatoria del hipermercado ubicado en Champagnat y Alvarado.
A través de un comunicado titulado "Basta de explotar a los trabajadores jerárquicos", desde la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (Appyc) que tiene como secretario general a Gastón Gallo reclamaron por la crítica situación que atraviesan los empleados del sector.
Tal como se informó en otras oportunidades, desde el gremio piden una recomposición salarial "urgente" acorde a la responsabilidad y las funciones que desempeñan, igual salario por igual tarea y la correcta recategorización de quienes cumplen funciones superiores.
También solicitaron ponerle fin a las prácticas que califican como persecutorias hacia los delegados y afiliados sindicales y reclamaron la pronta apertura de una mesa de diálogo para canalizar los reclamos.
Según pudo saber 0223, en la sucursal de Makro en Mar del Plata hay 6 trabajadores por fuera del convenio que no tienen representación gremial. Este miércoles realizarán una volanteada para visibilizar el conflicto.
