Sigue el conflicto contra una de las principales cadenas de supermercados que ahora es dueña del mayorista Makro

Desde la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio se mantienen en estado de alerta y movilización contra una de las principales cadenas de supermercado del país, con varias unidades de ventas en Mar del Plata repartidas entre distintas marcas, por un reclamo salarial.

Maximiliano Fernández, representante del gremio en Mar del Plata, explicó en declaraciones a 0223 la empresa Cencosud anunció un aumento salarial del 6% de forma unilateral, una suma que consideran insuficiente en el sector que reclamaba una recomposición del 8%.

"Nosotros queremos dejar de perder poder adquisitivo. Corremos detrás de estos aumentos. Consideramos que va a haber 1,9% de inflación este mes y queremos adelantarnos para equiparar los salarios con la inflación", explicó.

En Mar del Plata, Cencosud tiene decenas de supermercados de las marcas Easy, Vea, Disco y desde enero también es dueña del mayorista Makro de avenida Champagnat y Alvarado. En total, sin contar a los trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio, emplea a alrededor de 30 empleados jerárquicos.

En este marco, Fernández recalcó que la cadena es formadora de precios en las góndolas y que el consumo se ve resentido por estos días. "Salvo que pongas alguna oferta, no vemos mucha concurrencia de público", afirmó.

Ante esta situación, desde la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio realizarán asambleas en los distintos supermercados para poner al tanto a los trabajadores. "No descartamos medidas de fuerza si la empresa persiste en esta intransigencia", indicaron a través de un comunicado.