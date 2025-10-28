SUPLEMENTOS
Robo

Quiso robar en la casa de una jubilada, lo vieron los vecinos y lo atrapó Prefectura

Sucedió el lunes a la tarde en el barrio Bernardino Rivadavia. El autor de 25 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El joven quedó imputado por robo en grado de tentativa.

28 de Octubre de 2025 09:23

Por Redacción 0223

PARA 0223

El aviso que los vecinos de una mujer de 75 años le dieron a personal de Prefectura Naval Argentina permitió aprehender a un sujeto que había roto la ventana de la vivienda para entrar a robar.

Cerca de las siete de la tarde los prefectos comenzaron a correr desde Uruguay y Alvarado al sujeto de 25 años hasta que lo atraparon en Chile casi Castelli.

Se certificó que rompió el vidrio de una ventana del comedor que da al frente de la vivienda aunque no pudo ingresar ni sustraer efectos.

El delincuente rompió el vidrio de la ventana.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar en Tribunales.

 

