Halloween Kids y Horror Night Party con show de Daniel Agostini y una moto para el mejor disfraz

Habrá una fiesta para los más chicos y una noche a puro ritmo y disfraces.

La noche de Halloween se viene con todo en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) con dos fiestas muy particulares para que todas las edades celebren la noche de brujas, con disfraces y sorpresas.

En primer lugar, llega Halloween Kids, una tarde mágica para disfrutar en familia. Será este viernes 31 de octubre momento en el que se llena de color, diversión y fantasía con una jornada especial pensada para los más chicos: una propuesta familiar donde el espíritu de Halloween se vive con juegos, disfraces y actividades artísticas.

De 15 a 21 horas, el predio se transformará en un gran parque temático con diferentes estaciones interactivas:

-Obras teatrales en vivo

-Estación de Juegos Zeldus

-Estación de Dibujos “Truco o Trato”

-Estación de Make Up Infantil

-Expo Feria Infantil

Habrá música, personajes, decoración temática y muchas sorpresas para que los chicos puedan disfrutar de una experiencia segura y divertida en familia.

El evento forma parte del ciclo cultural que lleva adelante Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, acompañado por Cerveza La Feliz, fomentando espacios de encuentro y recreación para todas las edades.

El imperdible Fonde Frácula

A las 18, habrá una historia teatralizada muy particular: Fonde Frácula. Cuenta la historia de un Conde Drácula niño, que con el cambio de los dientes acordes a su edad pierde los colmillos y con la compañía de su madre, logra entender y aceptar este cambio. Lo importante que es para Drácula perder sus colmillos, la humillación de sus pares, el verse al espejo, el aceptar su nueva imagen. Una historia que cuenta como un personaje icónico del terror también vive sus procesos de crecimiento, empatizando con los niños y niñas de su edad y desde el juego aceptar y revindicar ese cambio.

Horror Night Party con shows en vivo y una moto para el mejor disfraz

El mismo viernes 31 pero a la noche, Ciudad Cultural BrewHouse Puerto se convertirá en el epicentro del terror y la fiesta con una nueva edición de su esperada “Horror Night Party”, una noche de Halloween pensada para vivir una experiencia única entre disfraces, música y sorpresas.

El escenario principal recibirá a Daniel Agostini, una de las voces más emblemáticas de la cumbia romántica, junto a Corazón Valiente, el aclamado tributo a Gilda, en un show que promete hacer vibrar a todo el público.

La propuesta combina arte, ambientación temática, barras, foodtrucks y la mejor cerveza artesanal de Mar del Plata: La Feliz. Además, habrá premios imperdibles para los mejores disfraces.

-1 Moto

-Entradas para shows en ciudad cultural

-Packs cerveza La Feliz

Performance en vivo y una puesta escénica especial inspirada en las clásicas películas de terror.

Las entradas están a la venta en articket.com.ar, en Cultutickets (la nueva ticketera oficial de la sala de conciertos de BrewHouse) y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).

Además, durante toda la noche habrá barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.