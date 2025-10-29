Santa Clara del Mar recibe el campeonato mundial de Tiro con Arco

Se viene en el inicio del mes de noviembre el desarrollo del campeonato mundial de Tiro con Arco WIAC 2025, que se llevará a cabo del 3 al 8 de noviembre en el polideportivo municipal de Santa Clara del Mar situado en el parque municipal “El Diego”.

El evento, organizado por la Asociación Argentina de Tiro con Arco y avalado por la Federación Internacional de Arquería de Campo (IFAA), reunirá a competidores de más de 15 países.

El polideportivo de Santa Clara del Mar volverá a recibir un evento deportivo internacional.

En consecuencia llegarán tiradores de Gales, Estados Unidos, Uruguay, Sudáfrica, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile y Argentina, entre otros.

Cabe destacar también que el campeonato mundial de Tiro con Arco WIAC 2025 contará con la participación de hasta 288 arqueros, en representación de las distintas federaciones y asociaciones del mundo.

De esta forma, el evento convertirá a Santa Clara del Mar en el epicentro de la más alta competencia internacional en tiro con arco durante cinco días.

Cronograma del mundial de tiro con arco en Santa Clara del Mar

Lunes 3 de noviembre

El evento inicia con el registro e inspección de equipo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Al mismo tiempo, se abrirá el campo de prácticas para los participantes.

De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. este evento está dedicado a reconocer y celebrar la participación de las mujeres en el mundo del tiro con arco.

A la 1:00 p.m. se llevará a cabo la reunión de capitanes, donde se discutirán detalles clave de la competencia.

El día culminará con la Marcha de las Naciones y la Ceremonia de Apertura a las 3:00 p.m., un evento simbólico que celebrará la unidad y el espíritu competitivo.

Martes 4 de noviembre

Este día estará dedicado a la competencia oficial. De 8:00 a.m. a 7:00 p.m., los participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en la primera ronda indoor. Antes de cada ronda de competencia, se podrá realizar la inspección y registro de equipo.

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

El campo de prácticas abierto y la ronda flint se dividirán en dos días, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Durante estos días, los competidores buscarán consolidar sus posiciones para avanzar en el torneo.

Viernes 7 de noviembre

Será un día crucial, con el campo de prácticas abierto desde las 8:00 a. m. y la última ronda indoor de la competencia que durará hasta las 8:00 p. m., donde los mejores atletas buscarán asegurar un lugar en el podio.

Sábado 8 de noviembre

En este día, el evento cerrará con la Ceremonia de Premiación, que comenzará a las 11:00 a. m., seguida de un banquete para los participantes.

El día culminará con la Ceremonia de Clausura a las 3:00 p. m., poniendo fin a una semana de competencia y celebrando a los ganadores.