Canchita de los bomberos: vecinos analizan ir a la Justicia

Luego de que el Gobierno nacional autorizara a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a iniciar los trámites para rematar las dos manzanas de la Canchita de los Bomberos, en las inmediaciones del Museo MAR, los vecinos avanzan en una serie de medidas para frenar la cesión.

Por un lado, impulsaron un petitorio en la plataforma Change, que ya sumó unas tres mil firmas. “Este predio no es un terreno vacío ni abandonado: es un espacio vivo del barrio, donde durante años jugaron nuestros hijos, entrenaron equipos amateurs, se reunieron vecinos y los Bomberos Voluntarios cuidaron y mantuvieron el lugar”, señalaron los impulsores.

Por otra parte, convocaron a una “contestación pacífica” para este jueves a las 17.30, en el día del cumpleaños de Diego Maradona, un símbolo del potrero argentino, en una actividad que constará de un entrenamiento compartido con el Club Social y Deportivo Nueva Pompeya.

Mientras tanto, los vecinos siguen alerta y, más allá de jornadas sociales, existe la posibilidad de ir por la vía judicial. "Si llegamos antes de que los rematen, se puede presentar un recurso de amparo", adelantó el propietario Luis Grondona en diálogo con Extra (102.1).

La zona podría ser rematada, de acuerdo a una resolución de la autoridad nacional. Foto: canchita de los bomberos 0223.

La protección judicial podría ser de parte de vecinos autoconvocados y debería ser presentado ante la Justicia Federal. "No queremos que quede todo como está, hay que demostrar que esto no es un terreno baldío", sentenció Grondona.

Además, los vecinos remarcaron en conjunto que no se trata de un reclamo político: "Es la defensa de una plaza, de uso efectivo, donde concurren no solamente ciudadanos, clubes, colegios, sino la comunidad entera. Es el único espacio verde de Parque Luro que queda tan grande y vamos a seguir defendiéndolo, como lo hicimos siempre, dentro del marco de la ley", sostuvo la propietaria Mimí, en diálogo con 0223.