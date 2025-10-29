Dramático rescate en una obra en construcción: un operario resultó herido

Gracias a una denuncia al 103 (línea gratuita de Defensa Civil), un operario de una obra en construcción en Mar del Plata logró ser rescatado luego de sufrir un problema de salud.

El hecho sucedió esta mañana en una terraza, donde el hombre se encontraba trabajando desde temprano. Allí sufrió un ataque de lumbalgia muy grande que no le permitía moverse.

El llamado de advertencia permitió la asistencia de personal de Defensa Civil del Municipio y de la dirección de Riesgos Especiales que encontraron al albañil en mal estado de salud en el lugar.

Junto a empleados del Same, lograron "empaquetarlo" (para asegurar su inmovilidad) y trasladarlo en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos donde analizaron su herida.

Finalmente, se confirmó que el hombre está fuera de peligro gracias a la rápida intervención del equipo interdisciplinario de emergencias.