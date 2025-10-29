Sofía Mora habló de su relación tóxica con Benja Torres: "Me prometió que iba a cambiar"

Sofía Mora atraviesa un gran momento profesional que en las últimas horas se vio empañado por la aparición del hombre con el que vivió un infierno durante el año que estuvieron en pareja. Es que en medio del tour mediático por la presentación de su tercer disco titulado "El mundo real", Benja Torres, su ex apareció en uno de los programas de streaming más vistos del país junto a su tío Diego Torres y su prima Ángela para cantar en familia.

"No puede ser gratis pegarle a una mujer, maltratarla y que salga ileso, como si nada. Tuve una manipulación muy grande para no contarlo. La semana que tuve un moretón en la cara, no pise casa", reveló al aire del programa de streaming No damos abasto (Somos Love ST).

"Me trataba como una reina cinco días a la semana y dos me hacía la vida imposible. Eso hacía que mi cabeza no se de cuenta de lo que pasaba realmente. Me faltaba el respeto psicológicamente, verbalmente y físicamente", dijo la artista ante la atenta mirada de los conductores del ciclo que indicaron que la cantante hablaba de "Benja", el nieto de Lolita Torres que habitualmente comparte escenario con el autor de "Las leyes de la vida" y en los últimos meses despegó como solista.

A su vez, en diálogo con el periodista Javi Gutiérrez, Sofía Mora relató: "Pasé por mucha violencia. Yo me enamoré de una manera muy linda, genuina, pero de repente empezó a sacarse la máscara y mostrarme que era una persona enferma".

"Era una persona insegura y violenta, y esa es la peor combinación porque te la hace pasar muy mal. Era narcisista, no le importaba arruinar tu momento y tus días", agregó.

"Era muy manipulador, me prometió que iba a cambiar. Después de cortar, le mandé un mensaje a la ex y me dijo que vivió lo mismo", sumó angustiada.



El tema volvió a cobrar mayor notoriedad en las últimas horas cuando Benja Torres visitó Nadie Dice Nada junto a Diego y Ángela Torres.

"Buenísimo, el tipo que me pego un trompazo en la cara como si nada en la televisión", escribió Sofía Mora en su cuenta de X junto al video de la familia Torres cantando.