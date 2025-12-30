Todo un hogar para personas con discapacidad busca desesperadamente a Blas, su amado border collie
El perro escapó el miércoles 24 de la institución ubicada en El Sosiego y desde entonces se encuentra perdido.
Todo un barrio busca desesperadamente a Blas, un hermoso y simpático border collie que se perdió durante los festejos de Navidad en el barrio El Sosiego, en la zona norte de Mar del Plata.
El perro vive en el hogar permanente y centro de día para personas con discapacidad intelectual llamado "Dar Más", que se ubica en Los Tilos y Calle 9.
Sin embargo, en la noche del miércoles 24 el animal escapó y se desorientó, por lo que ahora los jóvenes que participan de la institución se encuentran buscándolo por todos lados para que pueda regresar con su familia.
Según el mensaje que compartieron desde la asociación civil, quienes lo hayan visto o sepan de su paradero se pueden comunicar con el siguiente número: 2234175846.
