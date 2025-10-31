El documental de un emblema de la arquitectura marplatense se proyectará este sábado
El documental recorre la historia del famoso parador ubicado en Playa Serena, en la zona sur de Mar del Plata.
El sábado a las 18 se proyectará en el auditorio del Museo MAR: “El Ariston”, el documental que recorre la historia del famoso parador ubicado en Playa Serena y está dirigido por Gerardo Panero, quien estará presente en la proyección.
Panero, es nacido en Chivilicoy y llegó al Ariston a partir de un trabajo documental anterior -realizado en 2013- que giró en torno a la figura de Amancio Williams, arquitecto de la famosa “Casa sobre el arroyo”, también emplazada en Mar del Plata.
“El primer acercamiento fue a través de la figura de Amancio, investigué sobre el despliegue de la arquitectura de Mar del Plata y cómo los referentes de la arquitectura moderna hicieron obra” en esta ciudad, mencionó. Así llegó a conocer la historia del hoy abandonado parador y de su constructor, Marcel Breuer.
Breuer es una figura fundamental de la Bauhaus, un movimiento fundado en Alemania que renovó el arte y la arquitectura. En 1947 visitó la Argentina y diseñó el Parador Ariston bajo los criterios vanguardistas de dicha escuela.
El documental relata la historia arquitectónica de Mar del Plata y cómo con el paso del tiempo el Ariston quedó en el olvido y comenzó su lenta destrucción. Esta historia lleva a reflexionar sobre la importancia del patrimonio arquitectónico en una ciudad turística.
