El documental de un emblema de la arquitectura marplatense se proyectará este sábado

El documental narra las luces y sombras de la construcción que ganó un lugar en la arquitectura marplatense

El sábado a las 18 se proyectará en el auditorio del Museo MAR: “El Ariston”, el documental que recorre la historia del famoso parador ubicado en Playa Serena y está dirigido por Gerardo Panero, quien estará presente en la proyección.

Panero, es nacido en Chivilicoy y llegó al Ariston a partir de un trabajo documental anterior -realizado en 2013- que giró en torno a la figura de Amancio Williams, arquitecto de la famosa “Casa sobre el arroyo”, también emplazada en Mar del Plata.

“El primer acercamiento fue a través de la figura de Amancio, investigué sobre el despliegue de la arquitectura de Mar del Plata y cómo los referentes de la arquitectura moderna hicieron obra” en esta ciudad, mencionó. Así llegó a conocer la historia del hoy abandonado parador y de su constructor, Marcel Breuer.

Breuer es una figura fundamental de la Bauhaus, un movimiento fundado en Alemania que renovó el arte y la arquitectura. En 1947 visitó la Argentina y diseñó el Parador Ariston bajo los criterios vanguardistas de dicha escuela.

El documental relata la historia arquitectónica de Mar del Plata y cómo con el paso del tiempo el Ariston quedó en el olvido y comenzó su lenta destrucción. Esta historia lleva a reflexionar sobre la importancia del patrimonio arquitectónico en una ciudad turística.