El dólar subió 4,7% en octubre: cómo cerró este viernes 31

A pesar de las sucesivas intervenciones del Tesoro de los Estados Unidos, el dólar oficial subió 4,7% en octubre en el segmento mayorista, pero cerró la semana con una caída acumulada de $47 después de la sorpresiva victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA).

Este viernes, el tipo de cambio oficial referencia en el mercado trepó $7 a $1.445, pero mantuvo distancia (3,5%) del techo de la banda cambiaria, que fue de $1.496.

El dólar minorista cerró a $1.422,11 para la compra y $1.475,11 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cerró a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó en el 0,4%.

El dólar CCL cotiza a $1.498,04 y la brecha con el dólar oficial es de 3,7%. El dólar MEP opera a $1.478,94 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.484,00.