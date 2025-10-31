Salió a defender a la hija que se estaba peleando y lo mataron de una puñalada en el pecho

Un hombre de 47 años que el viernes a la noche salió en defensa de su hija en el asentamiento conocido como villa Evita fue asesinado de una puñalada y el agresor fue aprehendido cuando lo trasladaron al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho quedó al descubierto cuando una mujer se acercó a la sede de la comisaría decimosexta y denunció que en el asentamiento había una persona con una herida de arma blanca.

Cuando llegaron al lugar hallaron a Pablo Nuñez con una herida en el tórax en grave estado y minutos después, al arribo de personal médico, se constató su deceso. El agresor, identificado como Alan Joan Rabañera Morales, de 32 años, fue trasladado al Higa con una herida y quedó aprehendido en el lugar.

En el marco de las primeras actuaciones que ordenó la fiscal Florencia Salas se estableció que la hija de la víctima mantuvo una discusión con Rabañera Mora que estaría relacionada con la posesión de estupefacientes. La joven habría buscado refugio con su padre que se habría trenzado en lucha con el agresor.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimosexta.

“Ambos resultaron heridos en la pelea; Nuñez falleció en el lugar y el imputado fue trasladado al hospital donde permanece internado con custodia policial”, agregaron.

Personal policial sigue recabando testimonios en la zona a la espera de la evolución del herido que quedó en condición de aprehendido con custodia policial en una causa calificada como homicidio.