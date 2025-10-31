Comerciante le tiró gas pimienta a ladrona que simuló tener un arma de fuego

Una mujer de 57 años que el viernes por la tarde simuló tener un arma de fuego entre sus prendas e intentó robar varias prendas de un local fue aprehendida por personal policial que llegó al lugar tras un llamado al 911.

Efectivos del Grupo de Patrulla Motorizada redujeron en Salta al 1600 a la mujer que intentó robar las tres prendas. Si bien intentó escapar, la comerciante de 40 años le arrojó gas pimienta en la cara y logró recuperar la ropa.

Tiene 57 años.

La mujer fue trasladada a la comisaría primera donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó el alojamiento de la imputada en la Unidad Penal N°50 de Batán.