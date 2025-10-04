Intentó robar en dos famosos boliches: lo reconocieron por su renguera

Un hombre de 29 años fue detenido este sábado a la mañana luego de intentar cometer dos robos. Primero ingresó al club nocturno “Quba” y a la escuela de surf del mismo predio, en la Escollera Norte, donde fue sorprendido por el personal de seguridad y retenido por Prefectura Naval.

El individuo había provocado daños en las puertas de ingreso y alcanzó a embolsar prendas de surf, aunque no logró concretar el robo por la rápida intervención del personal del lugar, con quien incluso se enfrentó.

Minutos antes, el mismo sujeto había violentado la entrada del bar “Tikibar”, ubicado en Alem al 3900, donde causó destrozos en monitores y sustrajo 200 mil pesos. Las cámaras de seguridad permitieron confirmar su identidad, ya que presentaba una renguera y vestía las mismas prendas observadas en ambos hechos.

El fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De La Canale, dispuso la imputación del hombre por “tentativa de robo (dos hechos)” y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.