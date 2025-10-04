Se renueva el alerta amarillo por tormenta en Mar del Plata: qué dice el pronóstico para el domingo

Lo indicó el organismo a través de su página web.

El Servicio Meteorólogo Nacional (SNM) renovó el alerta amarillo por tormentas para este sábado en Mar del Plata. Según el organismo, se extenderá hasta el domingo.

Según indicaron, el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

Por su parte, el domingo comenzará con tormentas fuertes en Mar del Plata, acompañadas por una temperatura de alrededor de 12 grados y viento del sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Durante la mañana el panorama se mantendrá inestable, con lluvias aisladas y una temperatura que subirá levemente hasta los 13 grados. El viento rotará al sur y continuará con ráfagas moderadas.

Hacia la tarde se prevén chaparrones y una máxima cercana a los 16 grados, con ráfagas de hasta 59 km/h desde el sector sur. Las condiciones tenderán a mejorar parcialmente hacia la noche, aunque persistirán las lloviznas y el viento del mismo cuadrante.

La jornada se presentará ventosa y con lluvias intermitentes durante todo el día. Si bien no hay alerta meteorológica vigente, se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas intensas durante la madrugada y la presencia de ráfagas fuertes.