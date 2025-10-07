Messi pierde a otro compañero legendario: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol profesional

Tras una carrera llena de títulos y momentos inolvidables junto a Messi, Jordi Alba confirmó que se retirará del fútbol profesional al terminar la temporada con el Inter Miami.

El histórico lateral izquierdo español del Inter Miami, Jordi Alba, anunció que colgará las botas al finalizar la temporada, siguiendo los pasos de su amigo y compañero Sergio Busquets. La noticia sorprendió al propio Lionel Messi, quien recibió este martes la confirmación del segundo retiro consecutivo de un futbolista con el que compartió la era dorada del FC Barcelona.

A sus 36 años, el jugador nacido en Hospitalet de Llobregat expresó en un emotivo comunicado que siente haber completado un ciclo. “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción y felicidad”, declaró. Con la humildad y el profesionalismo que lo caracterizan, Alba afirmó que el fútbol “le dio absolutamente todo” y que se retira “en paz, con plenitud y orgullo”.

En su despedida, Jordi Alba dedicó palabras de agradecimiento a todos los clubes por los que pasó: Atlético Centro Hospitalense, Cornellà, Nàstic de Tarragona, Valencia, Barcelona, y finalmente, el Inter Miami. “Cada paso en este camino fue esencial para llegar hasta aquí. Estoy profundamente agradecido a quienes confiaron en mí desde el primer día”, señaló el futbolista, quien también recordó con emoción su paso por la Selección Española.

Además, en su posteó Messi le dedicó unas sentidas palabras de despedida: "Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... Quién me va a dar los pases atrás ahora???"

Su carrera profesional comenzó tras una breve etapa en el Nàstic, cuando debutó con el Valencia en 2009, acumulando más de un centenar de partidos antes de fichar por el Barcelona en 2012. Allí, su entendimiento con Lionel Messi y su proyección ofensiva lo convirtieron en uno de los laterales más destacados del mundo. En el conjunto blaugrana disputó 459 encuentros, marcó 27 goles, dio 94 asistencias y levantó 18 títulos, entre ellos la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes.

En 2023, tras cerrar su brillante etapa en el fútbol europeo, Alba se sumó al Inter Miami para reencontrarse con Messi y Busquets. En el club estadounidense disputó 95 partidos y conquistó la Leagues Cup 2023, siendo pieza clave tanto dentro como fuera del campo en el crecimiento deportivo y mediático de la franquicia de Florida.

Con la Selección Española, Jordi Alba debutó en 2011 y jugó 93 partidos, anotando 10 goles. Fue campeón de la Eurocopa 2012 y participó en tres Copas del Mundo. Su legado trasciende los títulos: deja la imagen de un jugador incansable, competitivo y fiel a un estilo de juego que marcó una era. Ahora, el fútbol se prepara para despedir a uno de los mejores laterales de su generación.