Preocupación en Boca: cómo está la salud de Miguel Russo

La dirigencia y los jugadores están preocupados por el estado de salud del entrenador, que ya se perdió dos partidos consecutivos.

La salud de Miguel Russo es un tema prioritario en Boca. Tanto es así que después de la goleada por 5 a 0 del equipo ante Newell’s en La Bombonera, su ayudante de campo, Claudio Úbeda, y el capitán, Leandro Paredes, le dedicaron el triunfo al entrenador, que no pudo estar en el banco de suplentes en los últimos dos partidos. Y "está grave", según reveló el periodista Tato Aguilera.

"Dedicarle el triunfo, de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le deseamos mucha fuerza", manifestó Paredes en rueda de prensa tras el partido, en dedicatoria a Russo. El entrenador, luego de una serie de internaciones, se recupera en su casa, sin poder trabajar con el plantel en el campo.

"Queremos dedicarle el triunfo a Miguel que seguramente nos estuvo mirando por TV. Toda la semana todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre", dijo Úbeda en conferencia de prensa sobre el entrenador.

"Por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor", agregó el ayudante de campo, que ocupa el lugar de entrenador a la espera de que Russo, quien batalla contra el cáncer desde hace algunos años, pueda volver a su rol.

"Lo más importante es la salud de Miguel Ángel Russo. Todo el mundo Boca está dando fuerzas a Russo. Úbeda y Paredes le dedicaron el triunfo de Boca a Russo. Miguel Russo el fin de semana estuvo en su casa, con internación domiciliaria", contó este lunes el periodista Tato Aguilera en TyC Sports.

Tato Aguilera esta mañana reveló: "Está en contacto con el cuerpo técnico, también con los jugadores. Y esperando que pueda revertir esta situación, que es difícil, delicada. Está débil el técnico de Boca, está grave. Está internado en su casa. Pero todos le dan su fuerza para que se pueda recuperar".