Espert en caída libre: ahora también renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto

El diputado nacional José Luis Espert renunció este lunes al mediodía a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, luego de haber dado de baja su candidatura a primer diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, envuelto por el presunto financiamiento narco de su campaña presidencial en 2019.

En una escueta nota dirigida el presidente de Cámara, Martín Menem, Espert comunicó su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, espacio que el miércoles pasado había comenzado a debatir el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por Javier Milei.

En aquella sesión, la mayoría de los bloques le pidieron la renuncia, no solo por el escándalo desatado por la investigación judicial en Estados Unidos sobre el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial, sino también por las diversas maniobras desplegadas por Espert para dificultar el funcionamiento de la comisión, para así bloquear el avance de proyectos de la oposición.

La permanencia de Espert en la presidencia pendía de un hilo, ya que en la próxima sesión de Diputados se iba a votar una moción para su remoción, la cual contaba con los suficientes votos a favor.

Nota en desarrollo.