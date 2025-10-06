Mañana muy fría y tarde templada: cuánto marcará el termómetro este martes

El tiempo en Mar del Plata y la zona estará signado por la amplitud térmica: con una mínima que rondará apenas los 3 grados por la mañana, la máxima podría llegar hasta los 21 grados horas más tarde.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y tiempo muy frío a templado a partir del ingreso de una masa de aire fría y seca.

El pronóstico del SMN para este martes

El viento será moderado a regular del Noroeste y rotará al Sudoeste en la segunda parte del día. Durante la tarde podrían registrarse algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Mañana martes se afianzará un sistema de altas presiones, lo que favorecerá la rotación del viento y, de a poco, una recuperación de las temperaturas. Las mínimas seguirán siendo bajas con valores que se mantienen muy por debajo de los promedios estadísticos de la época.