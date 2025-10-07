Milei recibió insultos en Mar del Plata y respondió: "Te voy a bajar más la inflación así puteas un poco más"

Después de inaugurar la planta de papas fritas de Lamb Weston en el parque industrial General Savio, el presidente de la Nación, Javier Milei, se trasladó a un hotel del centro de Mar del Plata para alojarse, en la previa del acto que encabezará en la calle comercial Güemes en el marco de la campaña electoral que ahora llevará a Diego Santilli como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires.

Al llegar al Hotel Hermitage sobre la avenida Colón, entre las calles Las Heras y Sarmiento, el mandatario fue recibido por un puñado de simpatizantes mientras de fondo una cortina de chiflidos e insultos provenía desde lo alto de los balcones de los edificios linderos. Algunos automovilistas también hicieron notar su descontento - no solo por las demoras en el tránsito - con algunos bocinazos.

Uno de los principales reclamos que recibió fue de parte de un vecino que le gritó desde su departamento. El presidente, al igual que en otras localidades, levantó la cabeza y le respondió: "Te voy a bajar más la inflación así puteas un poco más".

Sus seguidores que lo rodeaban celebraron la verborragia. "Dome Milei, dome" y "Viva la libertad, carajo" repetían los militantes libertarios. El momento quedó registrado y se volvió viral en las redes sociales.

En horas del mediodía, un importante despliegue policial interrumpió el normal tránsito en la avenida Colón y obligó a limitar el tránsito a solo tres carriles. Personal de la Policía Federal, Policía Bonaerense y Casa Militar intervinieron para evitar cualquier clase de disturbios.